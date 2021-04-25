Судья израильской Премьер-лиги Саги Берман начал процесс гендерного перехода.
«В предстоящий вторник в 12:00 мы проведем пресс-конференцию с арбитром Саги Берманом, который смело объявит о начале процедуры по изменению пола. Саги выбрал имя Сапир и, насколько это возможно, просит обращаться к себе в женском роде и с употреблением женских местоимений», – говорится в заявлении футбольной ассоциации Израиля.
Медицинская часть процесса займет около трех лет, но, как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на израильское издание Sport 5, Берман уже получил отдельную раздевалку от остальных. Арбитр намерен продолжить свою судейскую карьеру в израильской Премьер-лиге, в которой он судит матчи с начала прошлого сезона. Израильская футбольная ассоциация и ассоциация судей полностью поддержали арбитра и, как сообщается, уже проводит консультации с УЕФА и ФИФА относительно технических аспектов процесса.
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- В начале сезона-2018/19 полупрофессиональный рефери Люси Кларк из Англии стала самым видным рефери, выступившим в роли трансгендера.
- Она судила матчи низших дивизионов Англии, а также игры некоторых любительских мужских лиг Англии.
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