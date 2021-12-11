Владелец иерусалимского «Бейтара», израильский бизнесмен Моше Хогег, подозревается в ряде преступлений на сексуальной почве, включая торговлю людьми и детскую порнографию.

Предполагается, что бизнесмен совершил более десяти преступлений, включая предоставление услуг несовершеннолетней проститутки, содержание помещений для проституции, половые акты с несовершеннолетними по обоюдному согласию, публикацию и показ непристойных материалов. Другие обвинения против него включают принуждение человека к занятию проституцией, продажу наркотиков и алкоголя несовершеннолетним, торговлю людьми, непристойные действия, уговоры кого-либо для выезда из страны для целей проституции, вторжение в частную жизнь, а также хранение и распространение детской порнографии.

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Двумя неделями ранее Хогега арестовали по подозрению в мошенничестве с криптовалютой на сотни миллионов шекелей. Были залержаны еще семь подозреваемых, большинство из которых – бывшие или нынешние партнеры или сотрудники клуба. Их подозревают в краже и отмывании денег. Подозрения в сексуальных преступлениях Хогега возникли во время расследования, которое длилось несколько месяцев.

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После ареста адвокаты Хогега заявили, что владелец клуба категорически отрицает выдвинутые против него обвинения и полностью сотрудничает со следователями. Они добавили, что обвинения опубликованы заинтересованными сторонами, и расследование покажет, что подозрения безосновательны. Футбольный клуб «Бейтар» сделал заявление, в котором сообщил, что нет никакой связи между предполагаемыми подозрениями и деятельностью клуба.

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