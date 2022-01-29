После матча чемпионата Израиля между «Хапоэлем» из Иерусалима и «Хапоэлем» из Беэр-Шевы судья Лиран Лиани по странной причине удалил футболиста гостей.
Лиани показал красную карточку защитнику «Беэр-Шевы» Хатему Абд Эль-Хамеду, так как игрок слишком крепко пожал арбитру руку. Исполнительный директор клуба Гай Примор отреагировал на случившееся: «Я был рядом, потому что также пошел пожать руку рефери. Он сказал, что рукопожатие Хатема причинило ему боль. В чем вы виноваты, если у вас крепкое рукопожатие?»
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А в матче Эквадор – Бразилия судья поступил обратно – отменил целых два удаления Алиссона.
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Источник: Sport5.
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