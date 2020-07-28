Будучност Подгорица
    -
    21:00
    28.07.20
    Искра
      Чемпионат Черногории • Тур 36
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Будучност Подгорица - Искра
      Чемпионат Черногории - 28 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Черногории. Следите за матчем Будучност Подгорица – Искра на Eurosport.ru! 28 июля 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Будучност Подгорица и Искра и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Будучност Подгорица и Искра, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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