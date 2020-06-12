Младост
    -
    21:00
    12.06.20
    Зета
      Чемпионат Черногории • Тур 27
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Младост - Зета
      Чемпионат Черногории - 12 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Черногории. Следите за матчем Младост – Зета на Eurosport.ru! 12 июня 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Dragoljub Djuretic или Dejan Roganovic? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Младост и Зета и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Младост и Зета, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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