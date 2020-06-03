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Сутьеска - Петровац

Telekom 1.CFL - 3 июня 2020

Футбол, Telekom 1.CFL. Следите за матчем Сутьеска – Петровац на Eurosport.ru! 3 июня 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Никола Ракоевич или Rudolf Marcic? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сутьеска и Петровац и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Сутьеска и Петровац, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

