Ком
    -
    21:00
    07.06.20
    Рудар Плевля
      Чемпионат Черногории • Тур 26
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      Ком - Рудар Плевля
      Чемпионат Черногории - 7 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Черногории. Следите за матчем Ком – Рудар Плевля на Eurosport.ru! 7 июня 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Виктор Треневский или Vuko Bogavac? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ком и Рудар Плевля и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ком и Рудар Плевля, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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