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Будучност Подгорица - Сутьеска

Чемпионат Черногории - 7 июня 2020

Футбол, Чемпионат Черногории. Следите за матчем Будучност Подгорица – Сутьеска на Eurosport.ru! 7 июня 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Бранко Брнович или Никола Ракоевич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Будучност Подгорица и Сутьеска и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Будучност Подгорица и Сутьеска, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

