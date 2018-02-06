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Суонси - Ноттс Каунти
Кубок Англии - 6 февраля 2018
Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Суонси Сити – Ноттс Каунти на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:05 6 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Суонси Сити – Ноттс Каунти? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Суонси Сити и Ноттс Каунти, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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