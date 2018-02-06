Суонси Сити
    -
    23:05
    06.02.18
    Либерти Стэдиум
    Ноттс Каунти
      Кубок Англии • 4-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Суонси - Ноттс Каунти
      Кубок Англии - 6 февраля 2018

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Суонси Сити – Ноттс Каунти на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:05 6 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Суонси Сити – Ноттс Каунти? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Суонси Сити и Ноттс Каунти, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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