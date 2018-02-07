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Тоттенхэм - Ньюпорт Каунти

Кубок Англии - 7 февраля 2018

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Тоттенхэм – Ньюпорт Каунти на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 7 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Маурисио Почеттино или Michael Flynn? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Тоттенхэм – Ньюпорт Каунти? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Тоттенхэм и Ньюпорт Каунти, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

