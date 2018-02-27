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Суонси - Шеффилд Уэнсдей

Кубок Англии - 27 февраля 2018

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Суонси Сити – Шеффилд Уэнсдей на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:05 27 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Карлос Карвальял или Йос Лухукай? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Суонси Сити – Шеффилд Уэнсдей? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Суонси Сити и Шеффилд Уэнсдей, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

