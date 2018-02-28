Тоттенхэм
    -
    22:45
    28.02.18
    Новый Уэмбли
    Рочдейл
      Кубок Англии • 5-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Тоттенхэм - Рочдейл
      Кубок Англии - 28 февраля 2018

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Тоттенхэм – Рочдейл на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 28 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Маурисио Почеттино или Кит Хилл? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Тоттенхэм – Рочдейл? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Тоттенхэм и Рочдейл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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