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Лестер Сити - Шеффилд Юнайтед

Кубок Англии - 16 февраля 2018

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Лестер Сити – Шеффилд Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 16 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Клод Пюэль или Крис Уайлдер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Лестер Сити – Шеффилд Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Лестер Сити и Шеффилд Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

