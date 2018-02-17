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Хаддерсфилд Таун - Манчестер Юнайтед
Кубок Англии - 17 февраля 2018
Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Хаддерсфилд Таун – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 17 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Дэвид Вагнер или Жозе Моуринью? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Хаддерсфилд Таун – Манчестер Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Хаддерсфилд Таун и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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«Манчестер Юнайтед» выиграет АПЛ только в параллельной Вселенной, а вот Кубок вполне может и в нашей. Далекая до финала стадия, соперник из нижней половины таблицы – вариант проходной. Жозе, не облажайся.