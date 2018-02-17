Хаддерсфилд Таун
    -
    20:30
    17.02.18
    Джон Смитс Стэдиум
    Манчестер Юнайтед
      Кубок Англии • 5-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Хаддерсфилд Таун - Манчестер Юнайтед
      Кубок Англии - 17 февраля 2018

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Хаддерсфилд Таун – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 17 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Дэвид Вагнер или Жозе Моуринью? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Хаддерсфилд Таун – Манчестер Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Хаддерсфилд Таун и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      «Манчестер Юнайтед» выиграет АПЛ только в параллельной Вселенной, а вот Кубок вполне может и в нашей. Далекая до финала стадия, соперник из нижней половины таблицы – вариант проходной. Жозе, не облажайся.

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