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Брайтон-энд-Хоув Альбион - Ковентри Сити

Кубок Англии - 17 февраля 2018

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Брайтон-энд-Хоув Альбион – Ковентри Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 17 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Крис Хатон или Марк Робинс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Брайтон-энд-Хоув Альбион – Ковентри Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Брайтон-энд-Хоув Альбион и Ковентри Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

