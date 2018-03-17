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Суонси - Тоттенхэм

Кубок Англии - 17 марта 2018

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Суонси Сити – Тоттенхэм на Eurosport.ru! 17 марта 2018 года в 15:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Карлос Карвальял или Маурисио Почеттино? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Суонси Сити и Тоттенхэм и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Суонси Сити и Тоттенхэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

