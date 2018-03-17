Суонси Сити
    -
    15:15
    17.03.18
    Либерти Стэдиум
    Тоттенхэм
      Кубок Англии • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Суонси - Тоттенхэм
      Кубок Англии - 17 марта 2018

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Суонси Сити – Тоттенхэм на Eurosport.ru! 17 марта 2018 года в 15:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Карлос Карвальял или Маурисио Почеттино? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Суонси Сити и Тоттенхэм и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Суонси Сити и Тоттенхэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Шпоры» вылетели из Лиги чемпионов, проиграли титул в АПЛ и остались без Харри Кейна. Проход в полуфинал Кубка порадует лондонцев.

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