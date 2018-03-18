Лестер Сити
    -
    19:30
    18.03.18
    Кинг Пауэр Стэдиум
    Челси
      Кубок Англии • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Лестер Сити - Челси
      Кубок Англии - 18 марта 2018

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Лестер Сити – Челси на Eurosport.ru! 18 марта 2018 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Клод Пюэль или Антонио Конте? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лестер Сити и Челси и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Лестер Сити и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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