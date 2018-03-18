Уиган Атлетик
    -
    16:30
    18.03.18
    ДВ Стэдиум
    Саутгемптон
      Кубок Англии • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Уиган Атлетик - Саутгемптон
      Кубок Англии - 18 марта 2018

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Уиган Атлетик – Саутгемптон на Eurosport.ru! 18 марта 2018 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Пол Кук или Марк Хьюз? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Уиган Атлетик и Саутгемптон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Уиган Атлетик и Саутгемптон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0