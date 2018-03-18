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Уиган Атлетик - Саутгемптон

Кубок Англии - 18 марта 2018

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Уиган Атлетик – Саутгемптон на Eurosport.ru! 18 марта 2018 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Пол Кук или Марк Хьюз? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Уиган Атлетик и Саутгемптон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Уиган Атлетик и Саутгемптон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

