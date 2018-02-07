Getty Images

Тренер «Ньюпорта»: «Пока «Тоттенхэм» обыгрывал «МЮ», мой игрок ушел в тату-мастера»

Тренер «Ньюпорта»: «Пока «Тоттенхэм» обыгрывал «МЮ», мой игрок ушел в тату-мастера»
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 3 ч. назад

У маленьких клубов свои проблемы.

Главный тренер «Ньюпорт Каунти» Майкл Флинн перед переигровкой 1/16 финала Кубка Англии против «Тоттенхэма» пожаловался на отсутствие в составе важного футболиста. Один из игроков «Ньюпорта» – Шон Ригг – завязал с футболом и стал тату-мастером.

«Я хотел, чтобы он остался. Не так давно он принял решение, что хочет выйти за штат и продолжить карьеру в качестве тату-художника. Я пытался поменять его решение, говорил с его отцом, говорил с агентом.

Уверен, что у Почеттино нет ни одного тату-мастера в составе», – сказал Флинн.

  • Матч «Тоттенхэм» – «Ньюпорт» состоится сегодня, в 22:45. Чья возьмет?
  • «Ньюпорт» – команда из четвертой по силе лиги Англии.

Самый спортивный канал в телеграме

По теме

Кубок Англии

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Зря тебе не очень интересен матч «Каролина» – «Сан-Хосе». Там была крутая драчка

03:43
Популярные видео
«Вашингтон» трижды вел в счете, но все равно проиграл «Вегасу». Бывает
2 031 просмотров05/02 в 17:37
«Он полторы минуты не двигался, а стадион вопил в истерике». Лучшие шоу в перерыве Супербоула
21 550 просмотров05/02 в 06:57
А еще вам может понравиться