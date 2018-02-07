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Тренер «Ньюпорта»: «Пока «Тоттенхэм» обыгрывал «МЮ», мой игрок ушел в тату-мастера»
У маленьких клубов свои проблемы.
Главный тренер «Ньюпорт Каунти» Майкл Флинн перед переигровкой 1/16 финала Кубка Англии против «Тоттенхэма» пожаловался на отсутствие в составе важного футболиста. Один из игроков «Ньюпорта» – Шон Ригг – завязал с футболом и стал тату-мастером.
«Я хотел, чтобы он остался. Не так давно он принял решение, что хочет выйти за штат и продолжить карьеру в качестве тату-художника. Я пытался поменять его решение, говорил с его отцом, говорил с агентом.
Уверен, что у Почеттино нет ни одного тату-мастера в составе», – сказал Флинн.
- Матч «Тоттенхэм» – «Ньюпорт» состоится сегодня, в 22:45. Чья возьмет?
- «Ньюпорт» – команда из четвертой по силе лиги Англии.
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