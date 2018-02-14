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Тренер «Уигана» Пол Кук: «Попрошу ФА, чтобы мы сыграли против «Ман Сити» в 14 игроков»
Иначе команду Гвардиолы просто не остановить.
Главный тренер «Уигана» Пол Кук дал комментарий перед игрой его команды против «Манчестер Сити» в 1/8 финала Кубка Англии.
«Мы попросим ФА о специальном разрешении – чтобы нам разрешили сыграть в 14 игроков, а не в 11. Как можно говорить, что это будет обычный матч, если нам противостоит, возможно, лучшая команда в мире на данный момент?
Это невероятный вызов для нас всех, но, если ты не веришь, что можешь выиграть матч, тогда в этом матче вообще нет смысла», – сказал Кук.
- Игра между «Уиганом» и «Манчестер Сити» пройдет 19 февраля, в 22:55.
- В 2013 году «Уиган» обыграл «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии со счетом 1:0.
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