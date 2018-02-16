«В вашей профессии есть люди, чья фамилия – ложь». Моуринью кислотно прибил слухи о скандале с Погба

Полузащитник «МЮ» Поль Погба попробует сменить клуб в летнее трансферное окно, бомбил L’Equipe 15 февраля. Якобы всему виной стиль «МЮ» и плохие отношения с Жозе Моуринью.

Но на пресс-конференции перед игрой против «Хаддерсфилда» в Кубке Англии португалец очень горячо развеял слухи.

«Слухи? Вы должны употреблять не это слово, а ложь. Потому что и я, и Поль согласны, что он не играл хорошо в последних матчах. Но на этом все.

Это моя проблема и проблема игрока. Огромная ложь, что наши отношения плохи, что мы не разговариваем, что мы спорим из-за его места на поле и его участия в движении команды.

Журналистам не следует лезть с новостями о том, что мы хотим его продать, или что мы ругаемся каждый день. В вашей профессии есть люди, и я их прекрасно знаю, чья фамилия ложь», – сказал Жозе Моуринью.

На счету 24-летнего француза 3 гола и 10 ассистов в 23 матчах сезона-2017/18.

Transfermarkt оценивает Поля в 90 млн евро.

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