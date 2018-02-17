Eurosport
Чудный пас Виллиана на Фабрегаса из «Челси», из-за которого позвоночник соперника высыпался в трусы
Бразильская магия, не иначе.
В Кубке Англии «Челси» принимал «Халл».
Один из самых ярких эпизодов матча случился на восьмой минуте. Сеск разыграл угловой с Виллианом, и бразилец показал чудо техники, отдавая пас обратно испанцу.
- В матче с «Халлом» Виллиан оформил дубль, открыв счет на второй минуте.
- Первый гол за «синих» в ворота «Халла» забил Оливье Жиру.
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