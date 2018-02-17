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Чудный пас Виллиана на Фабрегаса из «Челси», из-за которого позвоночник соперника высыпался в трусы

Чудный пас Виллиана, из-за которого позвоночник соперника высыпался в трусы
Eurosport

57 мин. назадОбновлено 56 мин. назад

Бразильская магия, не иначе.

В Кубке Англии «Челси» принимал «Халл».

Один из самых ярких эпизодов матча случился на восьмой минуте. Сеск разыграл угловой с Виллианом, и бразилец показал чудо техники, отдавая пас обратно испанцу.

  • В матче с «Халлом» Виллиан оформил дубль, открыв счет на второй минуте.
  • Первый гол за «синих» в ворота «Халла» забил Оливье Жиру.

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