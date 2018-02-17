Eurosport
Видеоассистент матча «МЮ» – «Хаддерсфилд» начертил офсайдные линии от руки, но потом исправился
Пока мы сидим в 2018-м, этот человек все еще в 2005-м.
«МЮ» переиграл «Хаддерсфилд» в Кубке Англии (2:0).
В одном из эпизодов матча зрители заметили странные полосы, которыми видеорефери показал офсайд у «МЮ». На картинке видно, что линии на поле нарисованы чуть ли не от руки.
На 67-й минуте бродкастеры пришли в себя. Либо сбегали в канцтовары за линейкой. Короче, линии стали прямыми.
- Ромелу Лукаку все равно оформил дубль, несмотря на фломастер видеорефери.
- Четвертьфиналы Кубка Англии состоятся 17 марта.
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