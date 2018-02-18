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«Лестер» сразится с «Челси» и другие четвертьфинальные пары Кубка Англии
Два последних чемпиона страны зарубятся в древнейшем турнире мира.
В Англии определились четвертьфинальные пары в Кубке страны.
«Манчестер Юнайтед» в соперники достался «Брайтон», «Челси» – «Лестер». Так как 1/8 финала еще не завершилась, остальные пары выглядят следующим образом:
«Уиган» / «Манчестер Сити» – «Саутгемптон»
«Шеффилд Уэнсдей» / «Суонси» – «Рочдейл» / «Тоттенхэм».
- Четвертьфиналы Кубка Англии пройдут 16-19 марта.
- Кубок Англии – старейший футбольный турнир, первый розыгрыш которого прошел в 1871-м году.
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