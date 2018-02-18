Getty Images

«Лестер» сразится с «Челси» и другие четвертьфинальные пары Кубка Англии

«Лестер» сразится с «Челси» и другие четвертьфинальные пары Кубка Англии
Eurosport

37 мин. назад

Два последних чемпиона страны зарубятся в древнейшем турнире мира.

В Англии определились четвертьфинальные пары в Кубке страны.

«Манчестер Юнайтед» в соперники достался «Брайтон», «Челси» – «Лестер». Так как 1/8 финала еще не завершилась, остальные пары выглядят следующим образом:

«Уиган» / «Манчестер Сити» – «Саутгемптон»

«Шеффилд Уэнсдей» / «Суонси» – «Рочдейл» / «Тоттенхэм».

  • Четвертьфиналы Кубка Англии пройдут 16-19 марта.
  • Кубок Англии – старейший футбольный турнир, первый розыгрыш которого прошел в 1871-м году.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Кубок Англии

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Все медали восьмого дня Олимпиады-2018

01:12
Популярные видео
Ставки за 300. Восставший «Реал» и безбашенный «Дортмунд»
1 013 просмотров7 ч
Все медали седьмого дня Олимпиады-2018
11 702 просмотровВчера в 18:00
А еще вам может понравиться