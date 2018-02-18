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Жозе Моуринью: «Если решение отменить гол Маты правильное, я только рад, потому что за правду»
Португальцу не нужны грязные голы.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказал мнение по поводу системы VAR, которая использовалась во время матча Кубка Англии между его командой и «Хаддерсфилдом» (0:2). По ходу встречи арбитр отменил гол Хуана Маты после просмотра видеоповтора.
«Отмененный гол после VAR? В течение недели я готовился к тому, что придется контролировать свои эмоции, если приключится подобная ситуация. Ты забиваешь гол, но не знаешь, праздновать его или нет. Радоваться или нет?
Я не знаю, правильным ли было решение. Я лишь слышал несколько комментариев. Если решение против моей команды, но оно правильное, я только рад, потому что я за правду», – сказал Моуринью.
- Дубль в ворота «Хаддерсфилда» оформил Ромелу Лукаку.
- В 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брайтоном».
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