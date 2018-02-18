Жозе Моуринью: «Если решение отменить гол Маты правильное, я только рад, потому что за правду»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказал мнение по поводу системы VAR, которая использовалась во время матча Кубка Англии между его командой и «Хаддерсфилдом» (0:2). По ходу встречи арбитр отменил гол Хуана Маты после просмотра видеоповтора.

«Отмененный гол после VAR? В течение недели я готовился к тому, что придется контролировать свои эмоции, если приключится подобная ситуация. Ты забиваешь гол, но не знаешь, праздновать его или нет. Радоваться или нет?

Я не знаю, правильным ли было решение. Я лишь слышал несколько комментариев. Если решение против моей команды, но оно правильное, я только рад, потому что я за правду», – сказал Моуринью.

Дубль в ворота «Хаддерсфилда» оформил Ромелу Лукаку.

В 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брайтоном».

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