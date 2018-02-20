Матч «Уигана» и «Сити» возбудил всех вокруг. Вот к чему это привело

В пятом раунде «Уиган» вышвырнул «Манчестер Сити» из Кубка Англии благодаря голу Уилла Григга. Однако не только поражение стало поводом для массового психоза людей, причастных к «горожанам». Ниже – 3 симптома возможной болезни «Ман Сити». Окончательный диагноз пока не поставлен.

Гвардиола в раздевалке потолкался с тренером «Уигана»

Перед перерывом Делф жестко скосил Макса Пауэра, за что судья незамедлительно отправил Фабиана отдыхать. Гвардиола увидел в этом заговор и сразу после свистка побежал в подтрибунное помещение, чтобы забить Полу Куку стрелу. После пары толчков тренерский штаб «Сити» все же угомонил Пепа и отправил его в раздевалку. Кук же в последний момент ткнул 5 пальцами в лицо испанцу: видимо, показывал то, сколько «Базель» забьет в ответке. Жестоко.

Болельщики громили стадион

После финального свистка фанаты «Ман Сити» решили не отставать от главного тренера. Они выместили свою злобу на рекламных щитах, которые летели либо в стюардов, либо на футбольное поле. Также на поле летели пустые бутылки, остатки еды и то, что попадалось под руку. Английские болельщики в очередной раз показали, что в России с культурой боления не все печально.

Агуэро чуть не помахался с болельщиком

После матча на поле выбежали болельщики «Уигана», чтобы отпраздновать победу с любимой командой. Один из фанатов «Уигана» подбежал к Агуэро и что-то ему сказал, за что в ответ сразу получил отмашку от аргентинца, а потом и вовсе увидел перед собой Серхио в боксерской стойке. Аргентинец уже был готов нанести тому хук с левой, но вовремя вмешался Чейенн Данкли и спас Агуэро от долгой дисквалификации. Зато Серхио доказал, что может забивать не только голы.