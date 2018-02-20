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Григг в сезоне-2017/18 забил клубам топ-6 АПЛ больше Лукаку, хотя играет в третьей лиге

Григг в сезоне-2017/18 забил клубам топ-6 АПЛ больше Лукаку, хотя играет в третьей лиге
Eurosport

1 час назад

Этого парня можно брать на место бельгийца. Никто не заметит разницы.

«Уиган» выбил «Манчестер Сити» из Кубка Англии благодаря голу форварда Уилла Грига – 1:0. Это поражение стало всего лишь третьим для команды Пепа Гвардиолы во всех соревнованиях сезона-2017/18.

Теперь Григ имеет на счету один гол в матчах против топ-6 английского чемпионата. А вот форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку все еще не забивал в ворота «Сити», «Ливерпуля», «Тоттенхэма», «Челси» или «Арсенала». Тогда зачем платить больше?

  • Зарплата Грига в «Уигане» – 25 тысяч фунтов в неделю, зарплата Лукаку в «МЮ» – 300 тысяч в неделю.
  • В следующем раунде Кубка «Уиган», который выступает в третьем по силе английском дивизионе, сыграет против «Саутгемптона».

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