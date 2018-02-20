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Daily Mail: Серхио Агуэро бросился на фаната «Уигана», потому тот плюнул в него и предложил отсосать

Daily Mail: Агуэро бросился на фаната «Уигана», потому тот плюнул в него и предложил отсосать
Eurosport

24 мин. назад

Аргентинец едва удержался от драки.

После финального свистка в матче Кубка Англии «Уиган» – «Манчестер Сити» (1:0) на поле выбежали фанаты хозяев. Один из них, по информации ESPN, плюнул в форварда «Сити» Серхио Агуэро и обругал его.

Как сообщает Daily Mail, плевок пришелся в ухо Агуэро. Еще фанат предложил игроку отсосать. От рукоприкладства по отношению к задире аргентинца уберег один из игроков «Уигана».

  • «Манчестер Сити» и Агуэро раздумывают над тем, чтобы направить жалобу в полицию по поводу случившегося.
  • В следующем раунде Кубка «Уиган» сыграет против «Саутгемптона».

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