Daily Mail: Серхио Агуэро бросился на фаната «Уигана», потому тот плюнул в него и предложил отсосать

После финального свистка в матче Кубка Англии «Уиган» – «Манчестер Сити» (1:0) на поле выбежали фанаты хозяев. Один из них, по информации ESPN, плюнул в форварда «Сити» Серхио Агуэро и обругал его.

Как сообщает Daily Mail, плевок пришелся в ухо Агуэро. Еще фанат предложил игроку отсосать. От рукоприкладства по отношению к задире аргентинца уберег один из игроков «Уигана».

«Манчестер Сити» и Агуэро раздумывают над тем, чтобы направить жалобу в полицию по поводу случившегося.

В следующем раунде Кубка «Уиган» сыграет против «Саутгемптона».

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