Getty Images
Daily Mail: Серхио Агуэро бросился на фаната «Уигана», потому тот плюнул в него и предложил отсосать
Аргентинец едва удержался от драки.
После финального свистка в матче Кубка Англии «Уиган» – «Манчестер Сити» (1:0) на поле выбежали фанаты хозяев. Один из них, по информации ESPN, плюнул в форварда «Сити» Серхио Агуэро и обругал его.
Как сообщает Daily Mail, плевок пришелся в ухо Агуэро. Еще фанат предложил игроку отсосать. От рукоприкладства по отношению к задире аргентинца уберег один из игроков «Уигана».
- «Манчестер Сити» и Агуэро раздумывают над тем, чтобы направить жалобу в полицию по поводу случившегося.
- В следующем раунде Кубка «Уиган» сыграет против «Саутгемптона».
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте