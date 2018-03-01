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Судья не сразу понял, что балончик со спреем бесполезен на снегу, и его жестко затроллили

Судья не сразу понял, что балончик со спреем бесполезен на снегу, и его жестко затроллили
Eurosport

17 мин. назадОбновлено 7 мин. назад

У Пола Тирни отказала смекалка.

Обслуживавший переигровку 1/8 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» – «Рочдейл» (6:1) арбитр Пол Тирни собирался использовать в первом тайме исчезающий спрей. Тирни достал баллончик, покрутил его в руках и, осознав бесполезность предмета на заметенном снегом поле, спрятал обратно.

После матча Тирни затроллили в социальных сетях, пишет The Sun.

«Кажется, Пол Тирни не просто так держится рукой за обмороженное лицо?»

«Судья определенно потерял рассудок».

В первом тайме случился еще один скандал с участием арбитра. Нападающий «шпор» Сон реализовал пенальти, но вмешался VAR – Тирни воспользовался подсказкой видеоассистента и отменил взятие ворот. Кореец перед пробитием пенальти остановился и только после этого пробил – судья наградил Сона желтой карточкой и назначил свободный удар для «Рочдейла».

  • Хет-триком в составе «Тоттенхэма» отметился Фернандо Льоренте – испанец за одну игру забил больше, чем до того во всех играх в составе «шпор».
  • В 1/4 финала «Тоттенхэм» сразится с «Суонси».

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