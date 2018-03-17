Жозе Моуринью: «Тяжело, когда сильные клубы вкладываются в трансферы, а «МЮ» – нет»

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью завидует соперникам.

«Есть клубы, которые сейчас находятся в лучшем положении, чем мы, перестанут покупать новых игроков, а мы, напротив, начнем вкладывать в них, то будем играть на равных. Но когда команды, которые и так превосходят нас, продолжают тратить большие деньги, нам становится тяжело.

Я не говорю, что мы их никогда не догоним. У меня есть доказательства: я брал Лигу чемпионов с «Интером». Но я не выигрывал ее с «Барселоной» или «Реалом». Когда я был тренером Роналду, нам не удалось победить в турнире. Так что мы будем бороться за победу в ЛЧ, не сомневайтесь», – цитирует Моуринью Goal.

Только тут Жозе могут помочь с деньгами.

Летом 2017-го «МЮ» потратил на новых игроков 167 млн евро, летом 2016-го – 185 млн.

Моуринью вылетел от «Севильи» из Лиги чемпионов, но не расстроился, потому что Кубок Англии важнее.

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