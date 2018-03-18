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2 элегантных гола, которыми Ромелу Лукаку и Неманья Матич проложили «МЮ» путь в полуфинал

2 элегантных гола, которыми Лукаку и Матич проложили «МЮ» путь в полуфинал
Eurosport

1 час назад

Когда голова реально варит.

«МЮ» расправился с «Брайтоном» в четвертьфинале Кубка Англии – 2:0.

На 37-й минуте счет открыл Ромелу Лукаку. Неманья Матич идеально навесил в район вратарской, а бельгиец вовремя выбежал из-под опеки Льюиса Данка.

За семь минут до финального свистка Матич показал, что и ему голова дана не просто для красоты. Серб замкнул подачу Эшли Янга со штрафного.

  • Лукаку забил 25 мячей за «МЮ» в сезоне-2017/18. Для Матича это второй мяч.
  • Жеребьевка полуфинальных пар Кубка Англии пройдет 18 марта.
  • Помимо «МЮ» место в полуфинале уже застолбил «Тоттенхэм».

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