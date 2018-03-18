Жозе Моуринью: «Матич – островок личности, желания и контроля в отличие от других игроков «МЮ»

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью после победы в четвертьфинале Кубка Англии над «Брайтоном» раскритиковал всю команду, кроме Неманьи Матича.

«Мне игра не понравилась. Мы заслужили победу, потому что контролировали игру большую часть времени и забили 2 гола, а соперник – 0. Поэтому мы заслужили победу, но играла команда не так, как я бы хотел.

Некоторые игроки были достаточно сильны ментально, но в команде из 11 футболистов должно быть шесть или семь человек, которые играют и хотят брать на себя ответственность. Я разочарован.

Главное разочарование – это не плохой результат, поскольку такое случается, а отсутствие отдачи от работы на тренировках.

Много-много раз Матич оказывался островком личности, желания и контроля, окруженным со всех стороны не водой, а недостатком личностей, недостатком класса и недостатком желания», – цитирует Моуринью Goal.

«МЮ» победил «Брайтон» со счетом 2:0. Матич ассистировал Ромелу Лукаку в эпизоде с первым голом, а затем забил сам.

Соперника «МЮ» по полуфиналу определит жеребьевка 18 марта. Команда Моуринью наверняка будет фаворитом.

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