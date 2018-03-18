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«Манчестер Юнайтед» сыграет в полуфинале с «Тоттенхэмом», «Челси» – с «Саутгемптоном»

«МЮ» сыграет в полуфинале с «Тоттенхэмом», «Челси» – с «Саутгемптоном»
Eurosport

31 мин. назадОбновлено 28 мин. назад

«Синим» повезло.

18 марта состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Англии-2017/18.

«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм»

«Челси» – «Саутгемптон»

Матчи пройдут 21 и 22 апреля.

  • Действующий победитель Кубка Англии «Арсенал» вылетел в третьем раунде от «Ноттингем Форрест».
  • Финал пройдет 19 мая 2018 года на «Уэмбли».

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