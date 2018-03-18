Eurosport
«Манчестер Юнайтед» сыграет в полуфинале с «Тоттенхэмом», «Челси» – с «Саутгемптоном»
«Синим» повезло.
18 марта состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Англии-2017/18.
«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм»
«Челси» – «Саутгемптон»
Матчи пройдут 21 и 22 апреля.
- Действующий победитель Кубка Англии «Арсенал» вылетел в третьем раунде от «Ноттингем Форрест».
- Финал пройдет 19 мая 2018 года на «Уэмбли».
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