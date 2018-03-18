Конте был крутым, но превратился в охотника за ненужными чашками. Сезон «Челси» спасает Кубок Англии

В сезоне-2016/17 Антонио Конте выиграл английское чемпионство и задал главный тактический тренд чемпионата. Под влиянием термоядерной формы «Челси» при схеме с тремя защитниками играла вся Англия.

Конте так круто стартовал в АПЛ, что на второй сезон скептики прочили ему провал – и оказались правы. Невнятные трансферы (Мората вместо Косты, Бакайоко вместо Матича) наметили контуром грядущее падение «синих»: даже при всем таланте Конте выжимать максимум из среднего состава главной надеждой «Челси» на сезон-2017/18 оставались внутренние кубки.

В Кубке Лиги Антонио долго держался на плаву, но испугался открытой игры с «Арсеналом», и Венгер привез на «Эмирейтс» удобные для него 0:0. Нелепые голы Монреаля и Джаки в ответной игре лишили Конте шанса вырулить из неудачного сезона с двумя трофеями. После вылета у него остался только Кубок Англии, где «синим» благоволил жребий: «Норвич», «Ньюкасл», «Халл» и «Лестер».

В матче против Клода Пюэля Конте выбрал традиционную выжидательную тактику: подарил «Лестеру» иллюзию игрового преимущества, а сам приготовился перебить «лисам» лапки на контратаках. В первом тайме так и получилось: Виллиан и Мората убежали в контру настолько образцово, что «Челси» на несколько мгновений превратился в себя прошлогоднего.

Второй тайм вскрыл все гнойники «синих»: «Челси» разучился по-итальянски хладнокровно удерживать преимущество, и гол Варди выглядел абсолютно логичным на фоне общего количества опасных заходов «Лестера». Действующий чемпион страны мог потерпеть шестое выездное поражение подряд, после чего Абрамович в очередной раз задумался бы об отставке Антонио, но гостей выручил удивительный промах Шмейхеля.

Датский кипер подарил Педро легчайший гол, а вместе с ним – спокойную работу Конте. В полуфинале «Челси» сыграет против «Саутгемптона», так что у итальянца нарисовалась шикарная отмазка: в чемпионате был мощный «Сити», в Лиге чемпионов – мощнейшая «Барселона», зато его команда, вполне вероятно, дошагает до решающего матча Кубка. А может, и вовсе выиграет финал – все равно Гвардиола уже вылетел, непобедимых соперников здесь не осталось.

Антонио спасает сезон благодаря вторичному трофею, провалившись и в Лиге чемпионов, и в чемпионате. Но у «Челси» нет другого выбора: в этом клубе не привыкли сидеть без трофеев хотя бы сезон. Итальянский коуч «синих» это прекрасно понимает, так что в полуфинальном матче можно смело ставить все сбережения на «Челси» – Канте, Азар и Аспиликуэта перегрызут «святым» глотки еще до того, как те выйдут на поле.

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