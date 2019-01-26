Суонси Сити
    -
    18:00
    26.01.19
    Либерти Стэдиум
    Гиллингем
      Кубок Англии • 4-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Суонси - Гиллингем
      Кубок Англии - 26 января 2019

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Суонси Сити – Гиллингем на Eurosport.ru! 26 января 2019 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Грэм Поттер или Steve Lovell? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Суонси Сити и Гиллингем и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Суонси Сити и Гиллингем, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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