Арсенал
    -
    22:55
    25.01.19
    Эмирейтс
    Манчестер Юнайтед
      Кубок Англии • 4-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Арсенал - Манчестер Юнайтед
      Кубок Англии - 25 января 2019

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Арсенал – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! 25 января 2019 года в 22:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Унаи Эмери или Уле-Гуннар Сульшер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал и Манчестер Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Арсенал и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Владислав Прусов
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      Всем привет! Сульшер творит с «Манчестер Юнайтед» чудеса, но Эмери и «Арсенал» не верят в чудеса.

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