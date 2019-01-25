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Арсенал - Манчестер Юнайтед
Кубок Англии - 25 января 2019
Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Арсенал – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! 25 января 2019 года в 22:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Унаи Эмери или Уле-Гуннар Сульшер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал и Манчестер Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Арсенал и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет! Сульшер творит с «Манчестер Юнайтед» чудеса, но Эмери и «Арсенал» не верят в чудеса.