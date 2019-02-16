Ньюпорт Каунти
    -
    20:30
    16.02.19
    Rodney Parade
    Манчестер Сити
      Кубок Англии • 5-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Ньюпорт Каунти - Манчестер Сити
      Кубок Англии - 16 февраля 2019

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Ньюпорт Каунти – Манчестер Сити на Eurosport.ru! 16 февраля 2019 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Michael Flynn или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ньюпорт Каунти и Манчестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ньюпорт Каунти и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Василий Легейдо
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      15:31 

      Всем привет! В этом розыгрыше Кубка Англии «Манчестер Сити» уже сломил «Ротерхэм» (7:0) и «Бёрнли» (5:0). Посмотрим, что получится против грозного «Ньюпорта». Меня зовут Василий Легейдо, давайте вместе следить за этой зарубой!

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