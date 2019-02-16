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Ньюпорт Каунти - Манчестер Сити
Кубок Англии - 16 февраля 2019
Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Ньюпорт Каунти – Манчестер Сити на Eurosport.ru! 16 февраля 2019 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Michael Flynn или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ньюпорт Каунти и Манчестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ньюпорт Каунти и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет! В этом розыгрыше Кубка Англии «Манчестер Сити» уже сломил «Ротерхэм» (7:0) и «Бёрнли» (5:0). Посмотрим, что получится против грозного «Ньюпорта». Меня зовут Василий Легейдо, давайте вместе следить за этой зарубой!