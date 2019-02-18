Челси
    -
    22:30
    18.02.19
    Стэмфорд Бридж
    Манчестер Юнайтед
      Кубок Англии • 5-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Челси - Манчестер Юнайтед
      Кубок Англии - 18 февраля 2019

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Челси – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! 18 февраля 2019 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Маурицио Сарри или Уле-Гуннар Сульшер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Челси и Манчестер Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Челси и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Данил Тармасинов
      Главное 
       
       Удалить
       

      «Юнайтед» не везет с жеребьевкой в Кубке Англии – сначала «Арсенал», теперь вот «Челси». И это только 1/8 финала, кто-то не попадет даже в восьмерку лучших.

      Комментарии 0