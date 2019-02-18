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Челси - Манчестер Юнайтед
Кубок Англии - 18 февраля 2019
Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Челси – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! 18 февраля 2019 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Маурицио Сарри или Уле-Гуннар Сульшер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Челси и Манчестер Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Челси и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Юнайтед» не везет с жеребьевкой в Кубке Англии – сначала «Арсенал», теперь вот «Челси». И это только 1/8 финала, кто-то не попадет даже в восьмерку лучших.