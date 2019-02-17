Суонси Сити
    -
    19:00
    17.02.19
    Либерти Стэдиум
    Брентфорд
      Кубок Англии • 5-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Суонси - Брентфорд
      Кубок Англии - 17 февраля 2019

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Суонси Сити – Брентфорд на Eurosport.ru! 17 февраля 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Грэм Поттер или Томас Франк? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Суонси Сити и Брентфорд и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Суонси Сити и Брентфорд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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