Брайтон-энд-Хоув Альбион
    -
    15:30
    16.02.19
    Амэкс Стэдиум
    Дерби Каунти
      Кубок Англии • 5-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Брайтон-энд-Хоув Альбион - Дерби Каунти
      Кубок Англии - 16 февраля 2019

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Брайтон-энд-Хоув Альбион – Дерби Каунти на Eurosport.ru! 16 февраля 2019 года в 15:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Крис Хатон или Фрэнк Лэмпард? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Брайтон-энд-Хоув Альбион и Дерби Каунти и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Брайтон-энд-Хоув Альбион и Дерби Каунти, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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