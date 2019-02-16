АФК Уимблдон
    -
    18:00
    16.02.19
    Стадион Черри Ред Рекордс Фэнз
    Миллуолл
      Кубок Англии • 5-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      АФК Уимблдон - Миллуолл
      Кубок Англии - 16 февраля 2019

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем АФК Уимблдон – Миллуолл на Eurosport.ru! 16 февраля 2019 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Wally Downes или Нил Харрис? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу АФК Уимблдон и Миллуолл и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются АФК Уимблдон и Миллуолл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0