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АФК Уимблдон - Миллуолл

Кубок Англии - 16 февраля 2019

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем АФК Уимблдон – Миллуолл на Eurosport.ru! 16 февраля 2019 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Wally Downes или Нил Харрис? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу АФК Уимблдон и Миллуолл и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются АФК Уимблдон и Миллуолл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

