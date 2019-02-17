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Донкастер Роверс - Кристал Пэлас

Кубок Англии - 17 февраля 2019

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Донкастер Роверс – Кристал Пэлас на Eurosport.ru! 17 февраля 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Грант МакКэнн или Рой Ходжсон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Донкастер Роверс и Кристал Пэлас и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Донкастер Роверс и Кристал Пэлас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

