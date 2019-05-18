Манчестер Сити
    -
    19:00
    18.05.19
    Новый Уэмбли
    Уотфорд
      Кубок Англии • Финал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Манчестер Сити - Уотфорд
      Кубок Англии - 18 мая 2019

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Манчестер Сити – Уотфорд на Eurosport.ru! 18 мая 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хосеп Гвардиола или Хави Грасия? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Уотфорд и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Манчестер Сити и Уотфорд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Манчестер Сити» выиграл два английских турнира, в которых участвовал. Остановит ли «Уотфорд» Гвардиолу в финале Кубка страны?

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