Онлайн

Куинз Парк Рейнджерс - Портсмут

Кубок Англии - 5 февраля 2019

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Куинз Парк Рейнджерс – Портсмут на Eurosport.ru! 5 февраля 2019 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Стив Макларен или Кеннет Джекетт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Куинз Парк Рейнджерс и Портсмут и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Куинз Парк Рейнджерс и Портсмут, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

