Брентфорд
    -
    22:45
    05.02.19
    Гриффин Парк
    Барнет
      Кубок Англии • 4-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Брентфорд - Барнет
      Кубок Англии - 5 февраля 2019

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Брентфорд – Барнет на Eurosport.ru! 5 февраля 2019 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Томас Франк или Даррен Карри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Брентфорд и Барнет и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Брентфорд и Барнет, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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