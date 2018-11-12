В Кубке Англии судья удалил дядю за звериный фол в штрафной, но почему-то не дал пенальти

В первом раунде Кубка Англии «Чорли» принимал «Донкастер». Дело могло кончиться кровью, но все ограничилось локальным скандалом.

На 61-й минуте при неожиданном счете 2:1 в пользу хозяев защитник «Чорли» Мэтт Чалонер рехнулся и прямой ногой на скорости воткнулся в колено Герби Кейна, арендованного из «Ливерпуля». Просмотр видео вызывает рефлекторную боль.

Судья показал прямую красную карточку Чалонеру, а потом почему-то назначил штрафной удар, хотя явно видно, что эпизод – чистый пенальти.

В результате Герби Кейн оформил дубль все-таки спас «Донкастер» от поражения – 2:2.

Вряд ли мы когда-то услышим о Мэтте Чалонере снова: ему 25 лет, а на Transfermarkt у него даже нет цены. Бесплатный Мэтт.

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