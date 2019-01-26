Лукаку выдал столь гениальный пас на Санчеса, что Алексис даже отпраздновал гол «Арсеналу»
Это надо видеть.
«Манчестер Юнайтед» открыл счет в матче Кубка Англии против «Арсенала» очень красивой комбинацией.
Алексис Санчес открылся на линии офсайда. Ромелу Лукаку выдал скрытый пас на чилийца, который оббежал Петра Чеха и пробил в дальний угол.
- Что интересно: Санчес отпраздновал гол в ворота бывшей команды. Он перешел в манчестерский клуб в январе 2018 года в обмен на Генриха Мхитаряна.
- После первого тайма «МЮ» ведет у «канониров» со счетом 2:1.
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