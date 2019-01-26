Лукаку выдал столь гениальный пас на Санчеса, что Алексис даже отпраздновал гол «Арсеналу»

«Манчестер Юнайтед» открыл счет в матче Кубка Англии против «Арсенала» очень красивой комбинацией.

Алексис Санчес открылся на линии офсайда. Ромелу Лукаку выдал скрытый пас на чилийца, который оббежал Петра Чеха и пробил в дальний угол.

Что интересно: Санчес отпраздновал гол в ворота бывшей команды. Он перешел в манчестерский клуб в январе 2018 года в обмен на Генриха Мхитаряна.

После первого тайма «МЮ» ведет у «канониров» со счетом 2:1.

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте