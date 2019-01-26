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Лукаку выдал столь гениальный пас на Санчеса, что Алексис даже отпраздновал гол «Арсеналу»

Лукаку выдал столь гениальный пас на Санчеса, что Алексис даже отпраздновал гол бывшей команде
Eurosport

14 мин. назад

Это надо видеть.

«Манчестер Юнайтед» открыл счет в матче Кубка Англии против «Арсенала» очень красивой комбинацией.

Алексис Санчес открылся на линии офсайда. Ромелу Лукаку выдал скрытый пас на чилийца, который оббежал Петра Чеха и пробил в дальний угол.

  • Что интересно: Санчес отпраздновал гол в ворота бывшей команды. Он перешел в манчестерский клуб в январе 2018 года в обмен на Генриха Мхитаряна.
  • После первого тайма «МЮ» ведет у «канониров» со счетом 2:1.
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