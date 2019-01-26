Выдающийся сэйв Серхио Ромеро, который не растерял скиллы за спиной Де Хеа в «МЮ»
Спасение дня.
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро выдал крутой сэйв в самом начале второго тайма матча Кубка Англии против «Арсенала».
Аргентинский голкипер потащил из ближнего угла удар Аарона Рэмзи и перевел мяч на угловой.
- До матча с «канонирами» Ромеро сыграл в сезоне-2018/19 один матч в Лиге чемпионов и один в Кубке Англии, пропустив в них один мяч.
- После первого тайма «МЮ» ведет у «канониров» со счетом 2:1.
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