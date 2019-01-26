Сульшер: «Контратака – это классический «МЮ». Раньше «Арсеналу» много забивали Руни, Роналду и Пак»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Арсеналом» в 1/16 финала Кубка Англии (3:1).

«Фантастика, что мы прошли дальше в Кубке. Мы сыграли один из самых сложных матчей, которые только могли быть. Сегодня мы выглядели как настоящая команда и сыграли более организованно. Мы усердно потрудились над игрой в обороне и контратаками.

Контратака – это классический «Манчестер Юнайтед». Уэйн Руни, Криштиану Роналду, Пак Чжи Сун – мы много забивали «Арсеналу» в гостях в прошлые годы», – приводит слова Сульшера BBC.

С приходом Сульшера «МЮ» выиграл 8 матчей из восьми во всех турнирах.

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