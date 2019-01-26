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Конор Макгрегор: «Сульшер – особенный. Он испытывает страсть к «Манчестер Юнайтед» и его истории»

Конор: «Сульшер – особенный. Он испытывает страсть к «МЮ» и его истории»
Eurosport

2 ч. назад

На «Олд Траффорд» угадали с новым тренером.

Победа «Манчестер Юнайтед» над «Арсеналом» (3:1) в рамках 1/16 финала Кубка Англии впечатлила бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.

«Уле-Гуннар Сульшер – особенный человек. Суперзамена «Манчестер Юнайтед». Игрок-замена и тренер-замена – это невероятно! Вы чувствуете страсть, которую он испытывает к клубу и его истории. Сияя от гордости, он наглядно демонстрирует контратакующие способности команды. Вау!» – написал Макгрегор в твиттере.

  • Голами в ворота «Арсенала» отметились Алексис Санчес, Джесси Лингард и Антони Марсьяль.
  • В юности Макгрегор занимался футболом и играл за ирландский клуб «Лудерс Селтик» – футбольную школу, с которой сотрудничает «МЮ».

Сульшер: «Контратака – это классический «МЮ». Раньше «Арсеналу» много забивали Руни, Роналду и Пак»

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